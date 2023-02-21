Наумова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Наумов Егор Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Наумов Егор Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аграфена Егоровна
Отец ребёнка: Наумов Егор Иванович
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Егор Иванович
Смерть
Неизвестно