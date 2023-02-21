Наумова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Наумов Егор Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
1843

Сын: Наумов Роман Егорович

Отец ребёнка: Наумов Егор Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аграфена Егоровна

Отец ребёнка: Наумов Егор Иванович

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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