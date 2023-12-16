Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1823
Муж: Федор Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1826 ст.
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1831 ст.
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Смерть
Неизвестно