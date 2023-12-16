Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1823

Муж: Федор Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1826 ст.

Сын: Стрункин Яков Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1831 ст.

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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