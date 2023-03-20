Ермакова (Серегина) Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Серегина) Пелагея Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1903

Отец: Серегин Ефим

Мать: Серегина Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
07.04.1930

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ермаков Николай

Рождение ребёнка
05.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Николай

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Николай

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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