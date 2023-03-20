Ермакова (Серегина) Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1903
Отец: Серегин Ефим
Рождение ребёнка
07.04.1930
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ермаков Николай
Рождение ребёнка
05.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Николай
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно