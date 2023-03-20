Серегин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегин Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1903

Дочь: Ермакова Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Серегина Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Серегин Федор Ефимович

Мать ребёнка: Серегина Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Серегина Варвара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серегина Варвара Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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