Серегин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1903
Дочь: Ермакова Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Серегина Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Серегина Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Серегина Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно