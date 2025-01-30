Алифонова (Мосиенко) Анна Сергеевна 18.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алифонова (Мосиенко) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1925

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1925

Отец: Мосиенко Сергей Петрович

Мать: Мосиенко Татьяна Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Алифонов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1951

Сын: Алифонов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Алифонов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1955

Сын: Алифонов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1964

Сын: Алифонов Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович

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