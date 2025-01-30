Алифонова (Мосиенко) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Алифонов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1951
Сын: Алифонов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Алифонов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1955
Сын: Алифонов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1964
Отец ребёнка: Алифонов Георгий Иванович