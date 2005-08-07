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Мосиенко Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мосиенко Пётр Ефимович

Мать: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Ефросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.04.1911

Сын: Мосиенко Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мосиенко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мосиенко Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мосиенко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна

Рождение ребёнка
18.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна

Рождение ребёнка
27.04.1931

Сын: Мосиенко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна

Рождение ребёнка
29.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиенко Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиенко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиенко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиенко Татьяна Устиновна

Смерть
1962
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