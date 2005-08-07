Мосиенко Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна
Дочь: Ефросинья Сергеевна
Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна
Сын: Мосиенко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Мосиенко Евдокия Тимофеевна
Сын: Мосиенко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна
Сын: Мосиенко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна
Сын: Мосиенко Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна
Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Мосиенко Татьяна Устиновна