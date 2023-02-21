Мосиенко Татьяна Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мосиенко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1931
Сын: Мосиенко Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
29.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосиенко Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960