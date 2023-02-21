Мосиенко Татьяна Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Татьяна Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1922 г.р.
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1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мосиенко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
27.04.1931

Сын: Мосиенко Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиенко Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиенко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Сергей Петрович

Смерть
1960
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