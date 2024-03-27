Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова

Место рождения

с. Бекеево, Абраевская волость

Дата рождения

31.03.1905

Дата смерти

30.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1905

Отец: Калимулин Галяутдин

Мать: Калимулинf Махсуда

с. Бекеево, Абраевская волость
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мухамадиев Раис Газизович

Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич

Старомусино Чишминский р-н
Рождение ребёнка
06.07.1937

Сын: Мухамадеев Палит Газизович

Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич

Рождение ребёнка
05.01.1940

Сын: Мухамадиев Ирек

Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Мухамадиев Азат

Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аляутдинова Венера

Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Анвара

Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Награда
Неизвестно
Орден Трудового Красного Знамени
Смерть
30.05.1978
Чишминский район респ.Башкортостан, д.Старо-Мусино
захоронена на кладбище деревни Старо-Мусино
Похороны
Неизвестно
дер. Старо-Мусино Чишминского района респ. Башкортостан
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