Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова
Место рожденияс. Бекеево, Абраевская волость
Дата рождения31.03.1905
Дата смерти30.05.1978
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1905
Отец: Калимулин Галяутдин
Мать: Калимулинf Махсуда
с. Бекеево, Абраевская волость
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мухамадиев Раис Газизович
Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич
Старомусино Чишминский р-н
Рождение ребёнка
06.07.1937
Сын: Мухамадеев Палит Газизович
Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич
Рождение ребёнка
05.01.1940
Сын: Мухамадиев Ирек
Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Мухамадиев Азат
Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аляутдинова Венера
Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Анвара
Отец ребёнка: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Награда
Неизвестно
Орден Трудового Красного Знамени
Смерть
30.05.1978
Чишминский район респ.Башкортостан, д.Старо-Мусино
захоронена на кладбище деревни Старо-Мусино
Похороны
Неизвестно
дер. Старо-Мусино Чишминского района респ. Башкортостан