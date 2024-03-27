Копылова (Мухамадиева) Анвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Леонид
г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
24.02.1952
Сын: Копылов Валерий
Отец ребёнка: Копылов Леонид
Рождение ребёнка
28.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Леонид
Смерть
Неизвестно
Ташкент
Похороны
Неизвестно
Ташкент