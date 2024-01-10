Калимулинf (Мухамадеев) Махсуда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Калимулин ?
Отец ребёнка: Калимулин Галяутдин
Рождение ребёнка
31.03.1905
Дочь: Мухамадиева Мархаба Галяутдинова
Отец ребёнка: Калимулин Галяутдин
с. Бекеево, Абраевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калимулин Галяутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калимулин Галяутдин
Смерть
Неизвестно