Калимулинf (Мухамадеев) Махсуда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимулинf (Мухамадеев) Махсуда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1872 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Калимулин ?

Отец ребёнка: Калимулин Галяутдин

Рождение ребёнка
31.03.1905

Дочь: Мухамадиева Мархаба Галяутдинова

Отец ребёнка: Калимулин Галяутдин

с. Бекеево, Абраевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калимулин Галяутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калимулин Галяутдин

Смерть
Неизвестно
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