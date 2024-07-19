Рябинина Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смертиОколо 1785 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1752 ст.
Отец: Федор
Мать: не указана
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.10.1754 ст.
Сын: Рябинин Емельян Стефанович
Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1768 ст.
Сын: Рябинин Никита Стефанович
Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780 ст.
Сын: Рябинин Никита Стефанович
Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: (Рябинина) Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Смерть
Около 1785 ст.
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.