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Рябинина Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752 ст.

Дата смерти

Около 1785 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.

Отец: Федор

Мать: не указана

Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинин Стефан Яковлевич

Рождение ребёнка
Около ?.10.1754 ст.

Сын: Рябинин Емельян Стефанович

Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Рябинин Федор Стефанович

Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1768 ст.

Сын: Рябинин Никита Стефанович

Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Рябинин Клим Стефанович

Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780 ст.

Сын: Рябинин Никита Стефанович

Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: (Рябинина) Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Рябинин Стефан Яковлевич

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Смерть
Около 1785 ст.
Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.

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