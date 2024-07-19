Рябинин Стефан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739 ст.
Дата смерти1803 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1739 ст.
Отец: Рябинин Яков
Мать: не указана
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.10.1754 ст.
Сын: Рябинин Емельян Стефанович
Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1768 ст.
Сын: Рябинин Никита Стефанович
Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780 ст.
Сын: Рябинин Никита Стефанович
Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: (Рябинина) Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Смерть
1803 ст.
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 248. Л. 516 (заголовок), 519 об.