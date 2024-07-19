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Рябинин Стефан Яковлевич

Место рождения

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1739 ст.

Дата смерти

1803 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739 ст.

Отец: Рябинин Яков

Мать: не указана

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябинина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1754 ст.

Сын: Рябинин Емельян Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Рябинин Федор Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1768 ст.

Сын: Рябинин Никита Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Рябинин Клим Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780 ст.

Сын: Рябинин Никита Стефанович

Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: (Рябинина) Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Рябинина Татьяна Федоровна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 1037. Л. 841 (заголовок), 846.
Смерть
1803 ст.
Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 248. Л. 516 (заголовок), 519 об.

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