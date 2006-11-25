Айнуллина (Закирова) Халимя 14.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Айнуллина (Закирова) Халимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1927

Дата смерти

25.11.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: Закиров Жафяр

Мать: Закирова Алимя

Рождение ребёнка
13.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнуллин Ахмет Магжанович

д.Медяна
Рождение ребёнка
17.07.1954

Сын: Айнуллин Наиль

Отец ребёнка: Айнуллин Ахмет Магжанович

Медяна
Рождение ребёнка
02.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнуллин Ахмет Магжанович

Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Медяна
Рождение ребёнка
18.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнуллин Ахмет Магжанович

д.Медяна
Рождение ребёнка
10.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айнуллин Ахмет Магжанович

с.Медяна Красно-Октябрьского р-на
Смерть
25.11.2006
Медяна
Похороны
Неизвестно
Медяна

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