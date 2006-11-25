Айнуллина (Закирова) Халимя
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1927
Дата смерти25.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Отец: Закиров Жафяр
Мать: Закирова Алимя
Рождение ребёнка
13.08.1952
д.Медяна
Рождение ребёнка
17.07.1954
Сын: Айнуллин Наиль
Отец ребёнка: Айнуллин Ахмет Магжанович
Медяна
Рождение ребёнка
02.07.1958
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Медяна
Рождение ребёнка
18.12.1960
д.Медяна
Рождение ребёнка
10.01.1963
с.Медяна Красно-Октябрьского р-на
Смерть
25.11.2006
Медяна
Похороны
Неизвестно
Медяна