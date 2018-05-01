Айнуллин Наиль
Место рожденияМедяна
Дата рождения17.07.1954
Дата смерти?.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1954
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.06.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2018