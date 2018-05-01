Айнуллин Наиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнуллин Наиль

Место рождения

Медяна

Дата рождения

17.07.1954

Дата смерти

?.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1954

Отец: Айнуллин Ахмет Магжанович

Мать: Айнуллина (Закирова) Халимя

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.06.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2018

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