Столярова (Гринштейн) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Гринштейн) Галина Петровна

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Место рождения

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

01.04.1938

Дата смерти

03.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
27.11.1956

Муж: Столяров Юрий Николаевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.07.1957

Сын: Столяров Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Столяров Юрий Николаевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.02.1963

Дочь: Столярова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Столяров Юрий Николаевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
03.07.2019
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище
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