Столярова (Гринштейн) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1938
Дата смерти03.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.11.1956
Рождение ребёнка
19.07.1957
Отец ребёнка: Столяров Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1963
Дочь: Столярова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Столяров Юрий Николаевич
Смерть
03.07.2019
Похороны
Неизвестно
Славянское кладбище