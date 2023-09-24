Верхотурова Неизвестно
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Верхотуров Егор Федорович
Отец ребёнка: Верхотуров Федор Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Верхотуров Михайло Федорович
Отец ребёнка: Верхотуров Федор Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Верхотуров Семен Федорович
Отец ребёнка: Верхотуров Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно