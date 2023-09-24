Верхотурова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова Неизвестно

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Верхотуров Егор Федорович

Отец ребёнка: Верхотуров Федор Семенович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Верхотуров Михайло Федорович

Отец ребёнка: Верхотуров Федор Семенович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Верхотуров Семен Федорович

Отец ребёнка: Верхотуров Федор Семенович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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