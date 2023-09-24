Верхотуров Федор Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771
Отец: Верхотуров Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верхотурова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верхотурова Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Верхотуров Егор Федорович
Мать ребёнка: Верхотурова Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Верхотуров Михайло Федорович
Мать ребёнка: Верхотурова Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Верхотуров Семен Федорович
Мать ребёнка: Верхотурова Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: (Верхотурова) Федосья Федоровна
Мать ребёнка: Верхотурова Екатерина
Смерть
1827