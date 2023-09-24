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Верхотуров Федор Семенович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: Верхотуров Семен

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхотурова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхотурова Неизвестно

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Верхотуров Егор Федорович

Мать ребёнка: Верхотурова Неизвестно

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Верхотуров Михайло Федорович

Мать ребёнка: Верхотурова Неизвестно

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Верхотуров Семен Федорович

Мать ребёнка: Верхотурова Неизвестно

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: (Верхотурова) Федосья Федоровна

Мать ребёнка: Верхотурова Екатерина

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1827

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