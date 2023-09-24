Верхотуров Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерхотуров Семен Федорович

Верхотуров Семен Федорович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Верхотуров Федор Семенович

Мать: Верхотурова Неизвестно

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхотурова Секлетина Филимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхотурова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: (Верхотурова) Офимия Семеновна

Мать ребёнка: Верхотурова Секлетина Филимоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: (Верхотурова) Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Верхотурова Секлетина Филимоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: (Верхотурова) Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Верхотурова Секлетина Филимоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.