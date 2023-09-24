Верхотуров Семен Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: Верхотуров Федор Семенович
Мать: Верхотурова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: (Верхотурова) Офимия Семеновна
Мать ребёнка: Верхотурова Секлетина Филимоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: (Верхотурова) Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Верхотурова Секлетина Филимоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: (Верхотурова) Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Верхотурова Секлетина Филимоновна
Смерть
Неизвестно