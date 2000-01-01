Головин Иван Аверкиевич
Место рожденияпоч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Аверкий Гаврилович
Мать: не указана
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1668 ст.
Мать ребёнка: не указана
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1675 ст.
Мать ребёнка: не указана
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1680 ст.
Мать ребёнка: не указана
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Смерть
Неизвестно