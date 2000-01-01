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Головин Иван Аверкиевич

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Место рождения

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1668 г.р.
Вычислено 1675 г.р.
Вычислено 1680 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Аверкий Гаврилович

Мать: не указана

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1668 ст.

Сын: Головин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1675 ст.

Сын: Головин Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1680 ст.

Сын: Головин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Смерть
Неизвестно
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