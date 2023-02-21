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Головин Павел Иванович

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Место рождения

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1668 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1705 г.р.
Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1710 г.р.
Вычислено 1718 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1668 ст.

Отец: Головин Иван Аверкиевич

Мать: не указана

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Сын: Головин Гавриил Павлович

Мать ребёнка: - Екатерина Кузьминична

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Дочь: Головина Пелагея Павловна

Мать ребёнка: - Екатерина Кузьминична

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Головин Осип Павлович

Мать ребёнка: - Екатерина Кузьминична

поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Головин Пётр Павлович

Мать ребёнка: - Екатерина Кузьминична

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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