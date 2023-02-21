Головин Павел Иванович
Место рожденияпоч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1668 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1668 ст.
Отец: Головин Иван Аверкиевич
Мать: не указана
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.
Мать ребёнка: - Екатерина Кузьминична
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Дочь: Головина Пелагея Павловна
Мать ребёнка: - Екатерина Кузьминична
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Мать ребёнка: - Екатерина Кузьминична
поч. Окулка [Вуколы] Спиридонова (Истобенский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Мать ребёнка: - Екатерина Кузьминична
Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно