Бачурин Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Бачурин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бачурин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна
деревня Часовня (Чёлмохта), Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.01.1931
Сын: Бачурин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна
деревня Часовня (Чёлмохта), Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1935
Сын: Бачурин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна
деревня Часовня (Чёлмохта), Холмогорский район, Архангельская область
Призыв на военную службу
18.11.1941
Призван Емецким РВК, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачурин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолина Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачурина Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно