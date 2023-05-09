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Бачурин Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Бачурин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бачурин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна

деревня Часовня (Чёлмохта), Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.01.1931

Сын: Бачурин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна

деревня Часовня (Чёлмохта), Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1935

Сын: Бачурин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна

деревня Часовня (Чёлмохта), Холмогорский район, Архангельская область
Призыв на военную службу
18.11.1941
Призван Емецким РВК, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачурин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолина Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Бачурина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачурина Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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