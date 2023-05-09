Ермолина (Бачурина) Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолин Павел Александрович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолин Валентин Александрович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолина Ирина Александровна?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно