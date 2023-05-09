Григорьева (Бачурина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Бачурина) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бачурин Алексей Фёдорович

Мать: Бачурина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Николай?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Татьяна Николаевна?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Ольга Николаевна?

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно