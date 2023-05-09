Григорьева (Бачурина) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Николай?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Татьяна Николаевна?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Ольга Николаевна?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно