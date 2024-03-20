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Горчаков Иван Фёдорович

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1694

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Темяшева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Горчаков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1725

Сын: Горчаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ергольская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Горчаков Павел Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Татьяна Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
15.05.1737

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Татьяна Григорьевна

Российская Империя
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя
Смерть
1750
Российская Империя
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