Горчакова (Княжна Морткина) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Княжна Морткина) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Темяшева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1722

Сын: Горчаков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
06.12.1725

Сын: Горчаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ергольская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Горчаков Павел Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович

Российская Империя
Рождение ребёнка
15.05.1737

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович

Российская Империя
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