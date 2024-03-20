Горчакова (Княжна Морткина) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Темяшева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
06.12.1725
Сын: Горчаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Ергольская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович
Российская Империя
Рождение ребёнка
15.05.1737
Сын: Горчаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Фёдорович
Российская Империя