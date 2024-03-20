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Горчаков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1725

Дата смерти

04.05.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1725

Отец: Горчаков Иван Фёдорович

Мать: Горчакова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
28.04.1762

Дочь: Депрерадович Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна

казань, городской округ Казань, Татарстан, Russian Federation
Рождение ребёнка
28.04.1762

Дочь: Толстая Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Горчаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Горчаков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горчакова Екатерина Александровна

Смерть
04.05.1811
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