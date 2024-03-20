Горчаков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1725
Дата смерти04.05.1811
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1725
Рождение ребёнка
28.04.1762
Дочь: Депрерадович Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна
казань, городской округ Казань, Татарстан, Russian Federation
Рождение ребёнка
28.04.1762
Дочь: Толстая Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Горчаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Горчаков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горчакова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1811