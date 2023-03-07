Навалихин Григорий Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Навалихина Матрона
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Навалихин Федор Григорьев
Мать ребёнка: Навалихина Матрона
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Навалихин Кирилл Григорьев
Мать ребёнка: Навалихина Матрона
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Навалихина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Навалихина Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790