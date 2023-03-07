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Навалихин Григорий Марков

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Место рождения

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Навалихин Марко Тимофеев

Мать: Навалихина Дарья Максимова

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Навалихина Матрона

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Навалихин Федор Григорьев

Мать ребёнка: Навалихина Матрона

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Навалихин Кирилл Григорьев

Мать ребёнка: Навалихина Матрона

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Навалихина Матрона

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Навалихина Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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