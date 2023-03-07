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Навалихина Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Навалихин Григорий Марков

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Навалихин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Навалихин Григорий Марков

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Навалихин Кирилл Григорьев

Отец ребёнка: Навалихин Григорий Марков

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Навалихин Григорий Марков

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Навалихин Григорий Марков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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