Яковлевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлевъ Петръ

Яковлевъ Петръ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.08.1883

Дата смерти

08.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1883

Отец: Яковлевъ Иванъ

Мать: Яковлева Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1908

Жена: Яковлева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1908

Сын: Яковлевъ Алексей

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.03.1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.02.1911

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.02.1916
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: воспаленія легкихъ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close