Яковлевъ Петръ
Место рождения
Дата рождения09.08.1883
Дата смерти08.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1883
Отец: Яковлевъ Иванъ
Мать: Яковлева Марія
Бракосочетание
28.01.1908
Жена: Яковлева Евдокия
Рождение ребёнка
11.02.1908
Сын: Яковлевъ Алексей
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия
Рождение ребёнка
29.03.1909
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия
Рождение ребёнка
17.02.1911
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия
Смерть
08.02.1916
Причина смерти: воспаленія легкихъ