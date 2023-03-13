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Яковлевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

17.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Яковлевъ Гаврила

Мать: Яковлева Дарья Михайлова

Бракосочетание
06.05.1862

Жена: Яковлева Марія

Рождение ребёнка
?.01.1864

Сын: Яковлевъ Василій

Мать ребёнка: Яковлева Марія

Рождение ребёнка
18.07.1865

Сын: Яковлевъ Илья

Мать ребёнка: Яковлева Марія

Рождение ребёнка
27.06.1867

Сын: Яковлевъ Константинъ

Мать ребёнка: Яковлева Марія

Рождение ребёнка
23.05.1870

Дочь: Феодосія

Мать ребёнка: Яковлева Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1880

Сын: Яковлевъ Антонъ

Мать ребёнка: Яковлева Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1883

Сын: Яковлевъ Петръ

Мать ребёнка: Яковлева Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.04.1906
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ хроническаго бронхита
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