Яковлевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти17.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Яковлевъ Гаврила
Мать: Яковлева Дарья Михайлова
Бракосочетание
06.05.1862
Жена: Яковлева Марія
Рождение ребёнка
?.01.1864
Сын: Яковлевъ Василій
Мать ребёнка: Яковлева Марія
Рождение ребёнка
18.07.1865
Сын: Яковлевъ Илья
Мать ребёнка: Яковлева Марія
Рождение ребёнка
27.06.1867
Сын: Яковлевъ Константинъ
Мать ребёнка: Яковлева Марія
Рождение ребёнка
23.05.1870
Дочь: Феодосія
Мать ребёнка: Яковлева Марія
Рождение ребёнка
03.07.1880
Сын: Яковлевъ Антонъ
Мать ребёнка: Яковлева Марія
Рождение ребёнка
09.08.1883
Сын: Яковлевъ Петръ
Мать ребёнка: Яковлева Марія
Смерть
17.04.1906
Причина смерти: Отъ хроническаго бронхита