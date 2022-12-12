Ускова (Кислицына) Соломона Акимовна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1840
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Усков Анисим Исакович
Рождение ребёнка
19.11.1854
Дочь: Ускова Екатерина Анисомовна
Отец ребёнка: Усков Анисим Исакович
Рождение ребёнка
13.05.1858
Отец ребёнка: Усков Анисим Исакович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858