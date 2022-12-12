Ускова (Кислицына) Соломона Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Кислицына) Соломона Акимовна

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
16.02.1840

Муж: Усков Анисим Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Усков Яков Анисимович

Отец ребёнка: Усков Анисим Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.11.1854

Дочь: Ускова Екатерина Анисомовна

Отец ребёнка: Усков Анисим Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.05.1858

Сын: Усков Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Усков Анисим Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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