Атясова Анна Гаврииловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Атясова Анна Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.04.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атясов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
05.02.1886 ст.

Сын: Атясов Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1887 ст.

Сын: Атясов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1890 ст.

Сын: Атясов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Сын: Атясов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.

Дочь: Атясова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1897 ст.

Сын: Атясов Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1900 ст.

Дочь: Атясова Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.04.1900 ст.
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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