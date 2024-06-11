Атясова Анна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.04.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атясов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
05.02.1886 ст.
Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
25.04.1887 ст.
Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
03.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.
Дочь: Атясова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
15.04.1897 ст.
Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
19.03.1900 ст.
Дочь: Атясова Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Атясов Сергей Ильич
Смерть
04.04.1900 ст.