Рождественская (Чистякова) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1907
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1907
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Рождественский Александр Никанорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Воронкова Елена Александровна
Отец ребёнка: Рождественский Александр Никанорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1944