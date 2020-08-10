Рождественская (Чистякова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Чистякова) Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1907

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1907

Отец: Чистяков Павел Павлович

Мать: Чистякова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Рождественский Александр Никанорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Воронкова Елена Александровна

Отец ребёнка: Рождественский Александр Никанорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1944
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