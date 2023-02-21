Рождественский Александр Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Александр Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1903

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Рождественская Нина Павловна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Воронкова Елена Александровна

Мать ребёнка: Рождественская Нина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-лесовод
Смерть
1975
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