Рождественский Александр Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1903
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Рождественская Нина Павловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Воронкова Елена Александровна
Мать ребёнка: Рождественская Нина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-лесовод
Смерть
1975