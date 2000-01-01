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Мячин Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Мячин Трофим Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мячин Мокей Иванович

Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Мячин Василей Иванович

Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Мячин Иван Иванович

Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Мячин Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Мячин Василий Иванович

Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячина Васса Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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