Мячин Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Мячин Трофим Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мячин Мокей Иванович
Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мячин Иван Иванович
Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Мячина Васса Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мячина Васса Терентьевна
Смерть
Неизвестно