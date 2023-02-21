Мячина (Бобошина) Васса Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячина (Бобошина) Васса Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мячин Мокей Иванович

Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Мячин Василей Иванович

Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Мячин Иван Иванович

Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Мячин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Мячин Василий Иванович

Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячин Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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