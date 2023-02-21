Мячина (Бобошина) Васса Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мячин Мокей Иванович
Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мячин Иван Иванович
Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Мячин Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно