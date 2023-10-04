Попов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Павел Николаевич

Мать: Попова Александра Вениаминовна

Рождение ребёнка
06.08.1900 ст.

Дочь: Бирина Мариамна Владимировна

Мать ребёнка: Попова Юлия Иринарховна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Попова Юлия Иринарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Юлия Иринарховна

Смерть
Неизвестно
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