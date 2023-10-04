Попов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1900 ст.
Дочь: Бирина Мариамна Владимировна
Мать ребёнка: Попова Юлия Иринарховна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Попова Юлия Иринарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Юлия Иринарховна
Смерть
Неизвестно