Гамалея (Бороздна) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея (Бороздна) Анна Ивановна

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Бороздна Иван Лаврентьевич

Мать: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Младшая дочь бунчукового товарища Ивана Бороздны.
Бракосочетание
1726

Муж: Рагузинский Гавриил Иванович

Великая Топаль, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Как только Иван Лаврентьевич Бороздна оказался в Сибири, Гавриил Иванович Рагузинский увёз к себе жену Бороздны и принудил её выдать за себя младшую дочь Анну Ивановну, изображая свой грабёж имущества... Показать все
Бракосочетание
Около 1748

Муж: Гамалея Иван Андреевич

Лохвица, Полтавська область
После смерти в 1747 году первой жены, женился вторым браком на дочери бунчукового товарища, Анне Ивановне Бороздне, бывшей ранее замужем за графом Гаврилом Ивановичем Владиславичем-Рагузинским. Примеч... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гамалея Иван Андреевич

Лохвица, Полтавська область
Примечание: на основании дат, указанных в источниках, логично предположить, что Иван Андреевич Гамалея (1699-1766) женился вторым браком на Анне Ивановне Бороздне после смерти в 1739 году её первого м... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетика Елена Ивановна

Отец ребёнка: Гамалея Иван Андреевич

Лохвица, Полтавська область
Примечание: на основании дат, указанных в источниках, логично предположить, что Иван Андреевич Гамалея (1699-1766) женился вторым браком на Анне Ивановне Бороздне после смерти в 1739 году её первого м... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лохвица, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Лохвица, Полтавська область
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