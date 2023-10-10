Гамалея (Бороздна) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1707
Отец: Бороздна Иван Лаврентьевич
Мать: не указана
Младшая дочь бунчукового товарища Ивана Бороздны.
Бракосочетание
1726
Великая Топаль, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Как только Иван Лаврентьевич Бороздна оказался в Сибири, Гавриил Иванович Рагузинский увёз к себе жену Бороздны и принудил её выдать за себя младшую дочь Анну Ивановну, изображая свой грабёж имущества... Показать все
Бракосочетание
Около 1748
После смерти в 1747 году первой жены, женился вторым браком на дочери бунчукового товарища, Анне Ивановне Бороздне, бывшей ранее замужем за графом Гаврилом Ивановичем Владиславичем-Рагузинским. Примеч... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гамалея Иван Андреевич
Примечание: на основании дат, указанных в источниках, логично предположить, что Иван Андреевич Гамалея (1699-1766) женился вторым браком на Анне Ивановне Бороздне после смерти в 1739 году её первого м... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетика Елена Ивановна
Отец ребёнка: Гамалея Иван Андреевич
Примечание: на основании дат, указанных в источниках, логично предположить, что Иван Андреевич Гамалея (1699-1766) женился вторым браком на Анне Ивановне Бороздне после смерти в 1739 году её первого м... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно