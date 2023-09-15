Бороздна Иван Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиОколо 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1698
Жена: не указана
Жена: Анна Зеленская, полька из Речицы.
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Бороздна Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Мать: Анна Зеленская, полька из Речицы.
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Гамалея Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Младшая дочь бунчукового товарища Ивана Бороздны.
Место жительства
1715
Медвёдово, Стародубский полк, Малороссия, Русское царство
Получил от Петра I подтвердительную грамоту на с. Медвёдово, с. Смолевичи, д. Стадолу и другие владения.
Место жительства
1718
Граф Гавриил Иванович Рагузинский сумел провести на должность Топальского сотника не казака, а нежинского грека мещанина Клима Янжула.
Военная служба
1723
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ Его приглашают разбирать тяжебные финансовые и земельные дела.
Военная служба
1724
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник Назначен сотником полковой сотни г. Стародуба по представлению генерал-губернатора А. И. Румянцева.
Военная служба
1725
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник По наущению Рагузинского Клим Янжул написал в Малороссийскую коллегию донос на наказного полковника Ивана Лаврентье... Показать все
Военная служба
1725
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник В связи с отставкой очередного полковника некоторое время исправлял его должность.
Место жительства
1726
Общественное мнение осудило Рагузинского за грабёж, и граф придумал, как его "узаконить". Как только Бороздна оказался в Сибири, он увёз к себе жену Бороздны и принудил её выдать за себя младшую дочь ... Показать все
Место жительства
1726
Ивана Лаврентьевича Бороздну арестовали, били, пытали и сослали в Сибирь. Уже в день его ареста граф Гавриил Рагузинский примчался со своей дворней в Медвёдово и вывез к себе в Великую Топаль (9 км от... Показать все
Место жительства
1727
Медвёдово, Топальская сотня, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
После смерти Екатерины I с Ивана Лаврентьевича было снято обвинение и ему разрешили вернуться из Сибири. В пустом медвёдовском доме он нашёл лишь младшего сына Ивана. Куражась над Бороздною, Рагузинск... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Медвёдово, Топальская сотня, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
Смерть
Около 1729
Медвёдово, Топальская сотня, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
Надломленный страданиями Бороздна скончался в 1728 или 1729 году.