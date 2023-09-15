Бороздна Иван Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздна Иван Лаврентьевич

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

Около 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1698

Жена: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Жена: Анна Зеленская, полька из Речицы.
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Бороздна Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Мать: Анна Зеленская, полька из Речицы.
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Гамалея Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Младшая дочь бунчукового товарища Ивана Бороздны.
Место жительства
1715
Медвёдово, Стародубский полк, Малороссия, Русское царство
Получил от Петра I подтвердительную грамоту на с. Медвёдово, с. Смолевичи, д. Стадолу и другие владения.
Место жительства
1718
Великая Топаль, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Граф Гавриил Иванович Рагузинский сумел провести на должность Топальского сотника не казака, а нежинского грека мещанина Клима Янжула.
Военная служба
1723
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ Его приглашают разбирать тяжебные финансовые и земельные дела.
Военная служба
1724
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник Назначен сотником полковой сотни г. Стародуба по представлению генерал-губернатора А. И. Румянцева.
Военная служба
1725
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник По наущению Рагузинского Клим Янжул написал в Малороссийскую коллегию донос на наказного полковника Ивана Лаврентье... Показать все
Военная служба
1725
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник В связи с отставкой очередного полковника некоторое время исправлял его должность.
Место жительства
1726
Великая Топаль, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Общественное мнение осудило Рагузинского за грабёж, и граф придумал, как его "узаконить". Как только Бороздна оказался в Сибири, он увёз к себе жену Бороздны и принудил её выдать за себя младшую дочь ... Показать все
Место жительства
1726
Ивана Лаврентьевича Бороздну арестовали, били, пытали и сослали в Сибирь. Уже в день его ареста граф Гавриил Рагузинский примчался со своей дворней в Медвёдово и вывез к себе в Великую Топаль (9 км от... Показать все
Место жительства
1727
Медвёдово, Топальская сотня, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
После смерти Екатерины I с Ивана Лаврентьевича было снято обвинение и ему разрешили вернуться из Сибири. В пустом медвёдовском доме он нашёл лишь младшего сына Ивана. Куражась над Бороздною, Рагузинск... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Медвёдово, Топальская сотня, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
Смерть
Около 1729
Медвёдово, Топальская сотня, Стародубский полк, Малороссия, Российская империя
Надломленный страданиями Бороздна скончался в 1728 или 1729 году.
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