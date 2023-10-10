Бороздна (Бороздна) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздна (Бороздна) Елена Ивановна

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Бороздна Иван Лаврентьевич

Мать: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Мать: Анна Зеленская, полька из Речицы.
Бракосочетание
1717

Муж: не указан

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Место жительства
1718
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Ушла от мужа и постриглась в Печеницкий монастырь в пяти верстах от города Стародуба, где потом была игуменьей.
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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