Бороздна (Бороздна) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: Бороздна Иван Лаврентьевич
Мать: не указана
Мать: Анна Зеленская, полька из Речицы.
Бракосочетание
1717
Муж: не указан
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Место жительства
1718
Ушла от мужа и постриглась в Печеницкий монастырь в пяти верстах от города Стародуба, где потом была игуменьей.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно