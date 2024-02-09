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Михалев Федот Алексеевич

Место рождения

Юрич, Карагайский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

18.05.1820 ст.

Дата смерти

29.03.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрич, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.02.1842 ст.

Жена: Ташлыкова Феодосия Яковлевна

Юрич, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.03.1844 ст.

Дочь: Михалева Матрона Федотовна

Мать ребёнка: Ташлыкова Феодосия Яковлевна

Юрич, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.12.1845 ст.

Дочь: Михалева Неонила Федотовна

Мать ребёнка: Ташлыкова Феодосия Яковлевна

Юрич, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1847 ст.

Дочь: Михалева Анна Федотовна

Мать ребёнка: Ташлыкова Феодосия Яковлевна

Юрич, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
29.03.1851 ст.
Юрич, Карагайский муниципальный район, Пермский край
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