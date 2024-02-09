Михалев Федот Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1820 ст.
Дата смерти29.03.1851 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1842 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1844 ст.
Дочь: Михалева Матрона Федотовна
Мать ребёнка: Ташлыкова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
?.12.1845 ст.
Дочь: Михалева Неонила Федотовна
Мать ребёнка: Ташлыкова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1847 ст.
Дочь: Михалева Анна Федотовна
Мать ребёнка: Ташлыкова Феодосия Яковлевна
Смерть
29.03.1851 ст.