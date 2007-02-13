село Юрич, село Юрич, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Юрич

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
8259Юрическое, сел.при рч. Юриче, впад. в рч. Нердву.18060235454Часовень православных 2. Мельница 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Соликамский уезд
С. Юрическое с 114 дер.1Хр. Ек. Лазарев18365627

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Юричская волость
1716. Юрич (Юрическое), село бывшее владельческое, при речке Юриче, дворов 25, жителей 127, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь православная, часовня, шко Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Юричевская волость
1) с. Юрич, на реке Юриче, прав. церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., торжок 26-го ноября, распланированоЮричевское общество387781СобственникиПравославныеРусские201

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Юрическая волость
село Юрическое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
346130Юричсело58°42'00"55°11'00"O-40-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Нердвинское сельское поселение
57622419306с Юричсело
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