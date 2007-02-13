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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8259Юрическое, сел.при рч. Юриче, впад. в рч. Нердву.18060235454Часовень православных 2. Мельница 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Соликамский уезд
С. Юрическое с 114 дер.1Хр. Ек. Лазарев18365627
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1716. Юрич (Юрическое), село бывшее владельческое, при речке Юриче, дворов 25, жителей 127, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь православная, часовня, шко Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Юрич, на реке Юриче, прав. церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., торжок 26-го ноября, распланированоЮричевское общество387781СобственникиПравославныеРусские201—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Юрическое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346130Юричсело58°42'00"55°11'00"O-40-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622419306с Юричсело