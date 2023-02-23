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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Маркелов Семен
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Архиереева, Патенькина Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Маркелов Семен
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Маркелов Филипп Семенович
Отец ребёнка: Маркелов Семен
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Смерть
Неизвестно