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Маркелов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

23.01.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Маркелов Федор Семенович

Мать ребёнка: ?

с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Архиереева, Патенькина Ксения Семеновна

Мать ребёнка: ?

с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Маркелов Филипп Семенович

Мать ребёнка: ?

с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Смерть
23.01.1891
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
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