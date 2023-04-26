Маркелов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти23.01.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: ?
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Архиереева, Патенькина Ксения Семеновна
Мать ребёнка: ?
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Маркелов Филипп Семенович
Мать ребёнка: ?
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Смерть
23.01.1891
с.Старое Чирково Хвалынский уезд