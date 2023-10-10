Серова (Серова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Серова) Татьяна

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

19.07.1980

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1980

Отец: Серов Михаил

Мать: Серова Людмила

Канск, город Канск, Красноярский край
Образование
С ?.09.1987 по ?.06.1997
Канск, город Канск, Красноярский край
Средняя школа №18
Образование
С ?.09.1997 по ?.06.2005
СФУ, архитектурнстроительная академия г.Красноярск
высшее
Рождение ребёнка
18.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярев Олег

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
14.10.2016

Муж: Ляпин Александр

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляпин Александр

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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