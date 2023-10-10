Серова (Серова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения19.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1980
Отец: Серов Михаил
Мать: Серова Людмила
Образование
С ?.09.1987 по ?.06.1997
Средняя школа №18
Образование
С ?.09.1997 по ?.06.2005
СФУ, архитектурнстроительная академия г.Красноярск
высшее
Рождение ребёнка
18.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярев Олег
Бракосочетание
14.10.2016
Муж: Ляпин Александр
Рождение ребёнка
11.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляпин Александр
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно