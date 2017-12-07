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Серов Михаил

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Место рождения

д.Глинка, Советского р-на, Алтайского края

Дата рождения

14.06.1956

Дата смерти

07.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1956

Отец: Серов Степан

Мать: Серова Татьяна

д.Глинка, Советского р-на, Алтайского края
Образование
С ?.09.1963 по ?.06.1971
Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
Средняя школа
Образование
С ?.09.1971 по ?.06.1975
Бийский сельскохозяйственный техникум
средне-техническое | товаровед
Работа или профессия
С ?.05.1975 по ?.05.1977
Тикси
служба в армии
Работа или профессия
С ?.07.1977 по ?.08.1979
специализированное РСУ СТМ г.Якутск
эл/монтер, инженер ппо
Работа или профессия
С ?.10.1979 по ?.09.1980
Канский участок спмк-35 треста Спецстроймонтаж
мастер
Рождение ребёнка
19.07.1980

Дочь: Серова Татьяна

Мать ребёнка: Серова Людмила

Канск, город Канск, Красноярский край
Работа или профессия
С ?.12.1980 по ?.08.1986
Канск, город Канск, Красноярский край
инженер-технолог | Канская райсельхозтехника
Бракосочетание
07.01.1981

Жена: Серова Людмила

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1983

Сын: Серов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Серова Людмила

Канск, город Канск, Красноярский край
Работа или профессия
С ?.08.1986 по ?.01.2000
Канск, город Канск, Красноярский край
начальник производственно диспетчерского отдела | Канскремтехпредприятие-2
Работа или профессия
С ?.03.2001 по ?.07.2014
Канск, город Канск, Красноярский край
слесарь, сторож | МУП «Канский водоканал»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.2017
Канск, город Канск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край
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