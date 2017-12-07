Серов Михаил
Место рожденияд.Глинка, Советского р-на, Алтайского края
Дата рождения14.06.1956
Дата смерти07.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1956
Отец: Серов Степан
Мать: Серова Татьяна
д.Глинка, Советского р-на, Алтайского края
Образование
С ?.09.1963 по ?.06.1971
Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
Средняя школа
Образование
С ?.09.1971 по ?.06.1975
Бийский сельскохозяйственный техникум
средне-техническое | товаровед
Работа или профессия
С ?.05.1975 по ?.05.1977
Тикси
служба в армии
Работа или профессия
С ?.07.1977 по ?.08.1979
специализированное РСУ СТМ г.Якутск
эл/монтер, инженер ппо
Работа или профессия
С ?.10.1979 по ?.09.1980
Канский участок спмк-35 треста Спецстроймонтаж
мастер
Рождение ребёнка
19.07.1980
Дочь: Серова Татьяна
Мать ребёнка: Серова Людмила
Работа или профессия
С ?.12.1980 по ?.08.1986
инженер-технолог | Канская райсельхозтехника
Бракосочетание
07.01.1981
Жена: Серова Людмила
Рождение ребёнка
19.01.1983
Сын: Серов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Серова Людмила
Работа или профессия
С ?.08.1986 по ?.01.2000
начальник производственно диспетчерского отдела | Канскремтехпредприятие-2
Работа или профессия
С ?.03.2001 по ?.07.2014
слесарь, сторож | МУП «Канский водоканал»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.2017
Похороны
Неизвестно