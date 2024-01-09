Холодная Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Холодный Филимон Дмитриевич
Отец ребёнка: Холодный Дмитрий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Холодный Родион Дмитриевич
Отец ребёнка: Холодный Дмитрий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Холодная Лукерья Дмитриевна
Отец ребёнка: Холодный Дмитрий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Холодная Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Холодный Дмитрий Зиновьевич
Смерть
После 1858