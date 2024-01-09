Холодная Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодная Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Холодный Филимон Дмитриевич

Отец ребёнка: Холодный Дмитрий Зиновьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Холодный Родион Дмитриевич

Отец ребёнка: Холодный Дмитрий Зиновьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Холодная Лукерья Дмитриевна

Отец ребёнка: Холодный Дмитрий Зиновьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Холодная Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Холодный Дмитрий Зиновьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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