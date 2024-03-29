Шамрицкая (Холодная) Гликерия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
24.08.1876 ст.
Сын: Шамрицкий Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Шамрицкий Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.
Сын: Шамрицкий Фёдор Владимирович
Отец ребёнка: Шамрицкий Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
30.01.1881 ст.
Сын: Шамрицкий Василий Владимирович
Отец ребёнка: Шамрицкий Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.06.1884 ст.
Дочь: Шамрицкая Акулина Владимировна
Отец ребёнка: Шамрицкий Владимир Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858