Шамрицкая (Холодная) Гликерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрицкая (Холодная) Гликерия Дмитриевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Холодный Дмитрий Зиновьевич

Мать: Холодная Татьяна Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1876 ст.

Сын: Шамрицкий Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Шамрицкий Владимир Игнатьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.

Сын: Шамрицкий Фёдор Владимирович

Отец ребёнка: Шамрицкий Владимир Игнатьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1881 ст.

Сын: Шамрицкий Василий Владимирович

Отец ребёнка: Шамрицкий Владимир Игнатьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1884 ст.

Дочь: Шамрицкая Акулина Владимировна

Отец ребёнка: Шамрицкий Владимир Игнатьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамрицкий Владимир Игнатьевич

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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