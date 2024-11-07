Холодный (Голод) Дмитрий Зиновьевич 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодный (Голод) Дмитрий Зиновьевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Холодный (Голод) Зиновий Маркович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Холодный Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1836 ст.

Сын: Холодный Филимон (Филон) Дмитриевич

Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1843 ст.

Сын: Холодный Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шамрицкая (Холодная) Гликерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Холодная Матрёна Дмитриевна

Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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