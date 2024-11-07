Холодный (Голод) Дмитрий Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Холодный (Голод) Зиновий Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Холодный Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
14.12.1836 ст.
Сын: Холодный Филимон (Филон) Дмитриевич
Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1843 ст.
Сын: Холодный Родион Дмитриевич
Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шамрицкая (Холодная) Гликерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Холодная Матрёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Холодная Татьяна Андреевна
Смерть
После 1858