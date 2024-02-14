Сизых (Ерофеева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915
Отец: Ерофеев Иннокентий
Мать: Ерофеева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сизых Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизых Николай
Отец ребёнка: Сизых Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизых Виктор
Отец ребёнка: Сизых Василий Иванович
Смерть
Неизвестно