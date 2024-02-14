Сизых (Ерофеева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизых (Ерофеева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915

Отец: Ерофеев Иннокентий

Мать: Ерофеева Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизых Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Сизых Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизых Николай

Отец ребёнка: Сизых Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизых Виктор

Отец ребёнка: Сизых Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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